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  • 26.02.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 13:25

'den flaş açıklaması! değirmenine 6 ay sonra erişim sağlandı

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.

BM duyurdu! 6 ay sonra erişim sağlandı

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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