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  • 26.02.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 16:47

Avrupa'da kriz yaratacak! İngiltere Başbakanı May'den kritik hamlesi

, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

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