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  • 08.02.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:10

’dan flaş Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci ’nın ölüm emrinin Veliaht Prens tarafından verilmediğini yineleyen bir açıklama yayınladı. Time gazetesi y 'n Kaşıkçı'yı, zorla ya da kendi istediği ile ülkeye dönmemesi halinde, kurşunla vurulacağı yönünde tehdit ettiğini yazmıştı.

Suudi Arabistan’dan flaş Kaşıkçı açıklaması

ABD Merkezli Time gazetesinin lı gazeteci 'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Muhammed bin Selman tarafından verildiği yönünde yayınladığı son haber sonrası Suudi el Cubeyr'dan açıklama geldi.

"ÖLÜM EMRİNİ VELİAHT PRENS VERMEDİ"
Haberde ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan bilgileri yalanlayan Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Veliaht Prensi tarafından verilmediğini yineledi.

New York Time gazetesi yayınladığı haberde Veliaht Prensi'n Kaşıkçı'yı, zorla ya da kendi istediği ile ülkeye dönmemesi halinde, kurşunla vurulacağı yönünde tehdit ettiğini yazmıştı.

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