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  • 06.02.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 23:25

.. Trump: Gelecek hafta yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabiliriz

... Başkanı , gelecek hafta 'de 'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.

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