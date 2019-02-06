Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.
Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.
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