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  • 18.01.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 12:10

ika... 'ndan 'nin 'den çekilme kararına ilişkin açıklama

ika... Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz. ('nin kuzeyinde) Yanı başımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. Aksoy, 'nin 'den çekilme sürecine ilişkin ise, "ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" dedi.

Dışişleri'nden kritik açıklamalar!

ika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aksoy, " Bürokrasisinde Trump'a karşı bir direnç oluştu. Graham ile konusu ele alınacak. YPG'nin Rejimi Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli. " dedi.

"PROVOKASYONLARIN MUTABAKATI AŞINDIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Aksoy, "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz. ('nin kuzeyinde) Yanı başımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

"OLDU BİTTİLER YAŞANMAMALI"
Sözcüsü Aksoy, "ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" diye konuştu.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI VE PATRİOT
ABD'den satın alma görüşmeleri yapılan Patriot'larla lgili konuşan Aksoy, "S-400'ü acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı. Patriot'ta fiyat, zaman ve teknoloji transferi önemli" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU ABD'YE GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat'ta DEAŞ'la mücadele toplantısı için ABD'ye gideceği belirtildi.

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