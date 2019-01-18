Son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aksoy, "ABD Bürokrasisinde Trump'a karşı bir direnç oluştu. Graham ile Suriye konusu ele alınacak. YPG'nin Rejimi Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli. " dedi.

"PROVOKASYONLARIN MUTABAKATI AŞINDIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aksoy, "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz. (Suriye'nin kuzeyinde) Yanı başımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

"OLDU BİTTİLER YAŞANMAMALI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" diye konuştu.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI VE PATRİOT

ABD'den satın alma görüşmeleri yapılan Patriot'larla lgili konuşan Aksoy, "S-400'ü acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı. Patriot'ta fiyat, zaman ve teknoloji transferi önemli" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU ABD'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat'ta DEAŞ'la mücadele toplantısı için ABD'ye gideceği belirtildi.