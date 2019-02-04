Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela geçici lideri olarak tanımasını onaylamadığını bildirdi. İtalya, bu gelişmeyle diğer Avrupa Birliği ülkelerinin aksine karar alarak dikkatleri üzerine çekti.
İtalya bu kararıyla birlikte, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'da Guaido'yu resmen tanımasını sağlayacak ortak açıklamayı engelleyen ülke oldu. Çünkü AB'de alınan kararlarda üye bütün ülkelerin onayı gerekiyor.
VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA
Venezuela yönetimi, bazı Avrupa ülkelerinin çok aceleci kararlar aldığını söyleyerek, Guaido'yu geçici başkan olarak görmelerinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kararı alan ülkelerle olan ikili ilişkilerin tekrar gözden geçirileceği bildirildi.
ABD'NİN KARARINA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER
Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Maduro'nun yanından duruyor.
Türkiye, Rusya, Meksika, İran, Çin, Nikaragua, Uruguay...
"DİK DUR YANINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" ifadesini kullanmıştı.
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