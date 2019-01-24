Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti. Başta ABD Başakanı Donald Trump olmak üzere, bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

İşte yapılan açıklamalar...

BM: TANSİYONU, ŞİDDETİ VE GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

İŞTE ABD'NİN KARARINA DESTEK VEREN ÜLKELER

Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala, Fransa ve AB...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

MACRON TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro'nun gayri meşru olarak seçilmesinden sonra, Avrupa demokrasinin restorasyonunu destekledi. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalı'nın cesaretini selamlıyorum" dedi.

ABD'NİN KARARINA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER

Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Maduro'nun yanından duruyor.

Türkiye, Rusya, Meksika, İran, Çin, Nikaragua, Uruguay...

"DİK DUR YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan açıklamada, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir" denildi.

RUSYA: YOKSA SONU FELAKET OLUR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın stratejik ortakları olduğunu, geçmişte desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada "Rusya, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyor. Yoksa sonu felaket olur" diyerek ABD'nin kanun tanımaz davranışlarının kan dökülmesine yol açabileceği uyarısını yaptı. Kremlin'den yapılan açıklama da ise, Maduro için "ülkenin meşru lideri" yorumu yapıldı.

ÇİN: DIŞ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIYORUZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor" dedi.