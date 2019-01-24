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  • 24.01.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:21

Son dakika... D'nin Maduro kararı dünyayı karıştı! İşte Maduro'ya destek veren ülkeler

D'nin, 'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında devlet başkanlığı yemini eden Başkanı 'yu "geçici başkan" olarak tanımasının ardından, bazı ülkeler destek verip Guaido'yu başkan olarak tanırken, Türkiye, , Meksika, , , Nikaragua, Uruguay ise bu karara karşı çıkarak seçimle iktidara gelen Maduro'ya destek verdi.

İşte Maduro'ya destek veren ülkeler

'da muhalefetin yeni yüzü Başkanı , ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti. Başta D Başakanı olmak üzere, bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

İşte yapılan açıklamalar...

BM: TANSİYONU, ŞİDDETİ VE GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜN
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

İŞTE ABD'NİN KARARINA DESTEK VEREN ÜLKELER
Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala, Fransa ve AB...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı , "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

MACRON TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Mayıs 2018'de 'nun gayri meşru olarak seçilmesinden sonra, Avrupa demokrasinin restorasyonunu destekledi. Özgürlükleri i yürüyen yüz binlerce Venezuelalı'nın cesaretini selamlıyorum" dedi.

ABD'NİN KARARINA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER
Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Maduro'nun yanından duruyor.

Türkiye, Rusya, Meksika, İran, Çin, Nikaragua, Uruguay...

"DİK DUR YANINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı , Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.

İRAN
Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan açıklamada, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir" denildi.

RUSYA: YOKSA SONU FELAKET OLUR
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın stratejik ortakları olduğunu, geçmişte desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada "Rusya, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyor. Yoksa sonu felaket olur" diyerek ABD'nin kanun tanımaz davranışlarının kan dökülmesine yol açabileceği uyarısını yaptı. Kremlin'den yapılan açıklama da ise, Maduro için "ülkenin meşru lideri" yorumu yapıldı.

ÇİN: DIŞ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIYORUZ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor" dedi.

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