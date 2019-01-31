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  • 31.01.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 20:08

Dünyanın konuştuğu darbeci Guaido'dan skandal açıklama!

Venezuela'da darbe girişiminin başrolü, D kuklası skandal bir açıklamaya imza atarak ciddi bir siyasi kriz yaşanan ülkesinde riski görmediğini belirtti.

Darbeci Guaido'dan skandal açıklama!

Devlet Başkanı 'nun meşruiyetini kul etmeyen ABD kuklası, darbeci Guaido, İspanya'dan gazetesine verdiği mülakatta, "Venezuela'da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir riski yok. Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

GUAİDO'YU AP DE TANIDI
Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve ülkesi tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı ile yaptıkları görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım konularını ele aldıklarını aktardı.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Başkanı , muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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