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  • 30.01.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 19:10

Son dakika... Trump 'darbeci' Guaido ile görüştü

Son dakika... Başkanı , ’da kendini “ Başkanı” ilan eden Başkanı telefonla aradı.

Trump 'darbeci' Guaido ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre, Başkanı , 'da kendini " Başkanı" ilan eden Başkanı telefonla aradı.

Görüşmenin ayrıntılarını Guaido kamuoyuyla paylaştı. Trump, Guaido'nun Geçiçi Devlet Başkanlığı'nı tanıdıklarını bir kez daha dile getirdi. Guaido'ya göre Trump, "Demokratik çabalarınıza tam destek veriyoruz. Venezuela'ya insani yardımlar ulaştırılması çabalarına bağlıyız" dedi.

Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

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