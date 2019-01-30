Son dakika... Trump 'darbeci' Guaido ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kendini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido telefonla aradı.

Görüşmenin ayrıntılarını Guaido kamuoyuyla paylaştı. Trump, Guaido'nun Geçiçi Devlet Başkanlığı'nı tanıdıklarını bir kez daha dile getirdi. Guaido'ya göre Trump, "Demokratik çabalarınıza tam destek veriyoruz. Venezuela'ya insani yardımlar ulaştırılması çabalarına bağlıyız" dedi.

Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

