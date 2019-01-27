İşte CHP'nin izmir adayı Tunç Soyer'in PKK desteği

Terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP'li belediyelere sahip çıkan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor. Tunç Soyer'in 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı" şeklindeki skandal açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

AÇIK AÇIK PKK'YA DESTEK, SKANDAL SÖZLER

Tunç Soyer, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" ifadesiyle skandala imza attı.

FETÖ'YE DESTEK TWEETİ

Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği kanıtladı. İşte o tweet...

YURTDIŞI SEYEHATLAERİYLE REKOR KIRMIŞTI

Seferihisar Belediyesi'nin CHP'li Başkan Tunç Soyer'in yurtdışı seyahatlerinde rekor kırdığı ortaya çıkmıştı.

Soyer'in, iki dönemdir sürdürdüğü başkanlık görevi süresince 178 kez yurt dışına gittiği bildirildi. Amerika'dan İtalya'ya, Almanya'dan Portekiz'e leyleği havada görmüşçesine gezen Soyer'in, sadece son 3 yılda İtalya'ya 5, Almanya'ya 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya ve Belçika'ya 3'er kez olmak üzere toplam 18 ülkeye 31 kere gittiği görüldü. Soyer, belediyenin rayiç bedelleri 500 milyon lirayı bulan arazilerini 100 milyon lira civarı bir rakama sattı.