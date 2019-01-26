Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.01.2019 15:36

: Fransa, ve 'dan 'ya tehdit

Almaya, Fransa ve , 'da 8 gün içinde seçime gidilmediği takdirde muhalif lider Juan Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladılar.

3 ülke birleşti! Avrupa'dan Maduro'ya tehdit
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakanı Pedro Sanchez, 'da 8 gün içinde seçime gidilmediği takdirde muhalefet lideri Juan Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını ifade ettiler.

ALMANLARDA 8 GÜN VERDİ

'dan da diğer liderlerinkine benzer bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimlerin yapılmaması halinde Guiado'yu başkan olarak tanıyacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün ABD'nin başkenti Washington'da toplanıyor. Toplantıda, Latin Amerika ülkesindeki durum ele alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Fransa, Almanya ve İspanya'dan Maduro'ya tehdit
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar