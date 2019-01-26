Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da 8 gün içinde seçime gidilmediği takdirde muhalefet lideri Juan Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını ifade ettiler.
ALMANLARDA 8 GÜN VERDİ
Almanya'dan da diğer liderlerinkine benzer bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimlerin yapılmaması halinde Guiado'yu başkan olarak tanıyacaklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün ABD'nin başkenti Washington'da toplanıyor. Toplantıda, Latin Amerika ülkesindeki durum ele alınacak.
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