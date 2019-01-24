Venezuela'da neler oluyor? İşte 10 soruda gerçekler
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesi ülkede tansiyonu artırırken Maduro da ABD destekli bir darbe girişimine maruz kaldığını belirterek ABD ile ilişkileri kesti ve Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi. İşte 10 soruda Venezuela'da yaşananlar...
Son yıllarda protesto ve ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen 32 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın ABD ile ilişkileri Hugo Chavez ve Nicolas Maduro dönemlerinde gergin seyretti.
Zengin petrol rezervlerine sahip ülkede muhalifler Maduro'nun kazandığı seçimi geçerli saymıyor ve yenilenmesini istiyor. ABD yönetimi de Venezuelalı muhalifleri destekliyor.
VENEZUELA-ABD GERİLİMİNİN TARİHİ ARKA PLANI NE?
Venezuela'da genel olarak Soğuk Savaş döneminde ve 1990'larda iktidarda olan liberal yönetimlerin ABD ile ilişkileri iyi seyretti.
Halkçı ve sosyalist politikaları benimseyen Chavez'in seçim kazanarak 1999'da devlet başkanı olmasından sonra ABD ile Venezuela ilişkileri gerilmeye başladı.
Chavez, dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Venezuela'nın kamulaştırılan petrol şirketinin gelirleriyle sosyal politikalara ağırlık verdi. Küba'ya petrol satılması, İran ile iyi ilişkiler kurması, Rusya'dan silah alınması, enerji ve telekomünikasyon şirketlerinin kamulaştırılması gibi politikalarıyla ABD yönetimlerinin tepkisini çeken Chavez, 2013'te ölümünden önce yardımcısı Nicolas Maduro'yu yerine aday gösterdi.