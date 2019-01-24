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  • 24.01.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 20:49

'den bir skandal karar daha! Filistinli öğrencilerin bursu askıya alındı

yönetimi, 'daki 'nde okuyan Filistinli öğrencilere sağladığı bursu kesti.

Skandal karar! Öğrencilerin bursu askıya alındı

'ın başkenti Beyrut'taki 'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, " Ortaklığı Girişimi-Yarının " çerçevesinde üniversite eğitimi alan ve li öğrencilere sağlanan bursları 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla durdurduğu belirtildi.

Washington'un kararı sonucu burssuz kalan 16 Filistinli öğrenci için üniversite yönetiminin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin eğitimlerini tamamlaması için Beyrut'taki üniversitenin 1 milyon 200 bin dolar temin ettiği kaydedildi.

'nin Filistin yönetimine bağlı tüm projelere yönelik destekleri askıya alma kararı kapsamında bu adımı attığına dikkat çekilen açıklamada, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde 16'sı Batı Şeria ve Gazze'den olmak üzere 82 Filistinli öğrencinin üniversitede okuduğu ifade edildi.

ABD , Orta Doğu ve bölgesinde Washington ile bağlantılı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler için 2007 yılında "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı"nı hayata geçirmişti.

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