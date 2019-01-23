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’de patlama: 1 ölü, 14 yaralı

Lazkiye’de patlama: 1 ölü, 14 yaralı
Suriye'de Esad rejiminin kontrolünde olan 'nin en işlek noktalarından olan El Hemam meydanında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 1 kişi öldü, çevrede bulunan 14 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgede bulunan ikinci patlayıcının da kontrollü şekilde infilak ettirildiği bildirildi. İntihar saldırısının hangi örgüt tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.

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