Lazkiye’de patlama: 1 ölü, 14 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin kontrolünde olan Lazkiye'nin en işlek noktalarından olan El Hemam meydanında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 1 kişi öldü, çevrede bulunan 14 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgede bulunan ikinci patlayıcının da kontrollü şekilde infilak ettirildiği bildirildi. İntihar saldırısının hangi örgüt tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.
- Dünya
- 23.01.2019
- Gazete
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