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  • 20.01.2019 10:05

'nin başkenti 'da

haberine göre devlet televizyonu, başkent yakınlarında bir sesi duyulduğunu bildirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Reuters'ın haberine göre devlet televizyonu, başkent 'da bir olduğunu duyurdu.

Bilgiye göre, patlama sesi Pazar sabahı Şam yakınlarında duyuldu.

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