Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Reuters'ın son dakika haberine göre Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurdu.
Bilgiye göre, patlama sesi Pazar sabahı Şam yakınlarında duyuldu.
Detaylar geliyor...
Reuters'ın son dakika haberine göre Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurdu.
Bilgiye göre, patlama sesi Pazar sabahı Şam yakınlarında duyuldu.
Detaylar geliyor...
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