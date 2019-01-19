Sırada kim var Bill!

Microsoft'un sahibi Bill Gates, 100 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Milyarder patron, mütevazılığı ve yardım faaliyetleri ile ün saldı. ABD'de yaşayan Mike Galos isimli bir Facebook kullanıcısı, Bill Gates'i Washington eyaletinde Seattle şehrinde bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken fotoğrafladı. Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok kişi, Bill Gates'in mütevazı kişiliğine övgüler yağdırdı.
- Dünya
- 19.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.