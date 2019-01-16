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5 yıldızlı hapishane

’de tutuklu olan zengin (toplam 47 kişi) işadamlarının, 5 yıldızlı hapishanelerde yaşadığı ortaya çıktı. Halk bu duruma isyan etti...

5 yıldızlı hapishane
Çin'de üst düzey görevlerdeyken yolsuzluktan hapis cezası alan suçluların "ayrıcalıklı" hapishane şartları dikkat çekiyor. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkede müebbet veya uzun süreli hapis cezası alan ve son 10 yılın önemli yolsuzluk vakalarına adı karışan eski güvenlik çarı ve eski ÇKP Politbüro Daimi Komitesi üyesi Cou Yongkang, eski ÇKP Çongg Sekreteri Bo Şilay ve eski Çongçing Belediye Başkan Yardımcısı Vang Licün'ün 5 yıldızlı hapishanede kaldıklarını yazdı. Havyar servisinin yapıldığı, lüks yatakların bulunduğu ve masözlerin bile getirildiği hapishanelere büyük tepki var.

MİSİLLEME SERTLEŞMEYE BAŞLADI
Çin'in lı bir uyuşturucu kaçakçısına ölüm cezasını onaması iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Kanada, idam kararının Huawei yöneticisinin geçen ay Kanada'da tutuklanmasının ardından siyasi gerekçelerle alındığını ileri sürerek Çin'e seyahat edecek vatandaşlarını uyardı. 1 Aralık'ta Kanada'nın Vancouver kentindeki havaalanında gözaltında alınan Çinli Huawei'nin sahibinin kızı Mıng Vancou, ABD'nin 'a yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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