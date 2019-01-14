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  • 14.01.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:42

... 'da doğalgaz sı!

... 'nın Rostov bölgesinde bulunan çok katlı bir apartmanda doğalgaz sı meydana geldi. Patlama sebebiyle en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve iki kişinin yaralandığı belirtildi. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da doğalgaz patlaması!

gelişmesine göre, 'nın Rostov bölgesinde bir apartmanda doğalgaz sı meydana geldi. Binadaki dört dairenin hasar aldığı kaydedildi. Binadaki 40 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı. 39 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında basına açıklama yapan Rusya Bakanlığı yetkilisi Alexander Chupriyan çalışmaların sona erdiğini ve içerde hiçbir ceset kalmadığını belirtmişti.

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