Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Çelyabinsk Valiliği patlamanın Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada yerel saatle 06.00 civarında meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Magnitogorsk şehrinde acil durum ilan edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
ESKİ BİR VEKİL DE ÖLDÜ
Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıkladı. Binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen patlama nedeniyle 48 dairenin zarar gördüğü kaydedildi. Görgü tanıkları büyük bir alev topunun ardından binanın çöktüğünü ve kimsenin hayatta kalmamış olabileceğini belirtti. Çelyabinsk Vali Yardımcısı Oleg Klimov, 79 kişinin akıbetinin bilinmediğini ifade etti. Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy, olay hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonla bilgi verirken Il-76 ve Sukhoi Superjet 100 uçaklarının yaraları taşımak için bölgeye gönderildiği belirtildi. Binada eski bir Rus vekilin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
ESKİ BİR VEKİL DE ÖLDÜ
Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıkladı. Binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen patlama nedeniyle 48 dairenin zarar gördüğü kaydedildi. Görgü tanıkları büyük bir alev topunun ardından binanın çöktüğünü ve kimsenin hayatta kalmamış olabileceğini belirtti. Çelyabinsk Vali Yardımcısı Oleg Klimov, 79 kişinin akıbetinin bilinmediğini ifade etti. Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy, olay hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonla bilgi verirken Il-76 ve Sukhoi Superjet 100 uçaklarının yaraları taşımak için bölgeye gönderildiği belirtildi. Binada eski bir Rus vekilin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.