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  • 14.01.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 12:00

'dan savaş planı istedi!

Ulusal Güvenlik Konseyinin, 'a yönelik 'dan savaş planı istediği iddia edildi.

Beyaz Saray Pentagon'dan savaş planı istedi!

ulusal güvenlik ekibinin, geçen yıl Eylül ayında savunma bakanlığından 'a saldırı için seçenekler sunmasını istediği bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre Beyaz Saray, Bağdat'ta büyükelçiliğinin bulunduğu elçilikler bölgesine Tahran yanlısı militanların düzenlediği saldırının ardından 'dan bu talepte bulundu.

Reuters'a Pazar günü bilgi veren kaynak, Pentagon'un talep doğrultusunda saldırı seçeneklerini hazırladığını bildirdi.

Haberin ilk yer aldığı gazetesi ayrıca Beyaz Saray'dan gelen bu talebin Pentagon ve ABD dışişleri bakanlığı yetkilileri arasında kaygı yarattığını bildirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HABER HAKKINDA YORUMDA BULUNMADI

Haberi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'ne dayandıran Wall Street Journal, seçeneklerin Beyaz Saray'a gönderilip gönderilmediği, Başkan 'ın talepten haberdar olup olmadığı veya İran'a saldırı için ciddi bir plan hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda net bilgi bulunmadığını belirtti.

ABD dışişleri bakanlığı haber hakkında yorumda bulunmadı. Pentagon ise, ABD başkanına pek çok değişik tehdide karşı seçenekler sunduklarını belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis de konseyin başkana değişik konularda seçenekler sunduğunu ve büyükelçiliğe saldırının ardından da "tüm seçenekleri" değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

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