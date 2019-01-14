Beyaz Saray Pentagon'dan savaş planı istedi!

Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibinin, geçen yıl Eylül ayında savunma bakanlığından İran'a saldırı için seçenekler sunmasını istediği bildirildi.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre Beyaz Saray, Bağdat'ta ABD büyükelçiliğinin bulunduğu elçilikler bölgesine Tahran yanlısı militanların düzenlediği saldırının ardından Pentagon'dan bu talepte bulundu.

Reuters'a Pazar günü bilgi veren kaynak, Pentagon'un talep doğrultusunda saldırı seçeneklerini hazırladığını bildirdi.

Haberin ilk yer aldığı Wall Street Journal gazetesi ayrıca Beyaz Saray'dan gelen bu talebin Pentagon ve ABD dışişleri bakanlığı yetkilileri arasında kaygı yarattığını bildirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HABER HAKKINDA YORUMDA BULUNMADI

Haberi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'ne dayandıran Wall Street Journal, seçeneklerin Beyaz Saray'a gönderilip gönderilmediği, Başkan Donald Trump'ın talepten haberdar olup olmadığı veya İran'a saldırı için ciddi bir plan hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda net bilgi bulunmadığını belirtti.

ABD dışişleri bakanlığı haber hakkında yorumda bulunmadı. Pentagon ise, ABD başkanına pek çok değişik tehdide karşı seçenekler sunduklarını belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis de konseyin başkana değişik konularda seçenekler sunduğunu ve büyükelçiliğe saldırının ardından da "tüm seçenekleri" değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.