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  • 08.01.2019 21:31

Mike Pompeo: ABD 'a baskıyı iki katına çıkaracak

Bakanı Mike Pompeo, 'a yönelik baskılarını diplomatik ve ticari alanda iki katına çıkaracaklarını açıkladı.

ABD İran'a baskıyı iki katına çıkaracak
Bakanı Mike Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak turunun ilk durağı 'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Pompeo, ziyaretinin öncesinde verdiği karşıtı mesajlarını yineleyerek, "Ürdün'ün de aralarında olduğu ABD müttefikleri, İran'ın bölge için oluşturduğu devasa risk konusunda hemfikir. Başkan'ın adamlarımızı 'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir." diye konuştu.

ABD'nin İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediğini ifade eden Pompeo, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." dedi.

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