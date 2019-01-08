ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün 'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Pompeo, ziyaretinin öncesinde verdiği İran karşıtı mesajlarını yineleyerek, "Ürdün'ün de aralarında olduğu ABD müttefikleri, İran'ın bölge için oluşturduğu devasa risk konusunda hemfikir. Başkan'ın adamlarımızı Suriye'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve DEAŞ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir." diye konuştu.

ABD'nin İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediğini ifade eden Pompeo, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." dedi.