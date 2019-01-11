Siyasette operasyon

ABD siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul edilen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'e operasyon... Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde Alexandria Ocasio- Cortez'e atfen, sahte bir çıplak kadın fotoğrafının yayımlanmasına tepki gösterdi. Binlerce kişi de Cortez'e destek verdi.
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