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Siyasette operasyon

Siyasette operasyon
ABD siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul edilen Demokrat Kongre üyesi Ocasio-'e operasyon... Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde Alexandria Ocasio- Cortez'e atfen, sahte bir çıplak kadın fotoğrafının yayımlanmasına tepki gösterdi. Binlerce kişi de Cortez'e destek verdi.
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