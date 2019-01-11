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Ekonomi çöker boşanmayın

Amazon’un kurucusu ile eşi 25 yılllık evliliklerini bitirme kararı aldı. bile ekonomik açıdan bu ayrılığa karşı. Çünkü ayrılığın faturası 500 milyar doları bulabilir...

Ekonomi çöker boşanmayın
Bezos çiftinin evliliklerini bitirme kararı gündeme bomba gibi düştü. 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan 'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha 'un kurucusu olacak. MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa, L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek. Ancak 'ın bu ayrılığın ekonomiye 500 milyar dolarlık bir etkiye neden olacağı için ertelenmesini istediği iddia edildi.




Bezos çifti, ayrılığı "Ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" diyerek duyurdu.

Lauren Sanchez, Bezos'un aklını çeldi. Geçmişte spikerlik yapan ve daha sonra pilot olarak Bezos'la tanışan Lauren için 'çok akıllı' yorumu yapılıyor.



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