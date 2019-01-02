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4.5 milyon dolar kazanıyor

Saatte 4.5 milyon dolar kazanıyor
2018 başında dünyanın en zengin insanı unvanını alan Amazon CEO'su Jeff Bezos, yılı 123 milyar dolarlık net bir değerle bitirdi. Bezos, 2018 yılında servetini 24 milyar dolar artırdı. 'un kurucusu 'i, Forbes'in en zengin Amerikalıları sıralamasının üstündeki 24 yıllık çizgisinden çıkaran Bezos, yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanıyor.

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