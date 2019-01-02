2018 başında dünyanın en zengin insanı unvanını alan Amazon CEO'su Jeff Bezos, yılı 123 milyar dolarlık net bir değerle bitirdi. Bezos, 2018 yılında servetini 24 milyar dolar artırdı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Forbes'in en zengin Amerikalıları sıralamasının üstündeki 24 yıllık çizgisinden çıkaran Bezos, saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanıyor.
- Ekonomi
- 02.01.2019
- Gazete
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