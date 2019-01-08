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  • 09.01.2019 03:18

krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel temsilci olarak görev yapan istifasını açıkladı. Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap 'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri'nde kritik istifa

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin 'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan istifa ettiğini bildirdi.

Başkan yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap 'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığı'nın taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken, Mattis Trump'ın 'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

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