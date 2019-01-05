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  • 05.01.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 14:44

polisi, ve öldüren katilin son fotoğrafını yayınladı

'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi ve ’nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı. Ukrayna polisi, şüphelinin son iki fotoğrafını da yayımladı. in işlendiği daireden genç kızlara ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığı ortaya çıktı.

Ukrayna polisi, katilin son fotoğrafını yayınladı

Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, 'ye kaçan 1998 doğumlu zanlı Ç. hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi. in işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi.

polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı.

ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERİLDİ
Cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 cm boyundaki zanlının sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi.

31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında zanlıyı "Studentska" metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep'ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK
'da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından "Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemesini bekliyorum" mesajını paylaştı.

Yerel basın ev sahibi olan Almadani'nin annesinin de 23 Aralık'ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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