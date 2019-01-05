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  • 05.01.2019 08:24

'da öldürülen ve inin ayrıntıları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencileri ve i ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte kan donduran vahşete ilişkin detaylar...

Ukrayna'da öldürülen Türk öğrenciler cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.'nın, Zeynep Hüsünbeyi'nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız'ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.'nın 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp, Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

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