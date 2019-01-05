Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.'nın, Zeynep Hüsünbeyi'nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız'ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.'nın 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp, Türkiye'ye geldiği tespit edildi.