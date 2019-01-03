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  • 03.01.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 19:32

Son dakika: Kaşıkçı davasının başladığı günde dikkat çeken karar

'da, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının ilk duruşması bugün yapılırken, Konseyi, zayıf delillere dayanan kararların önüne geçmek için suç ispatlanmadıkça şüphelilere herhangi bir cezanın uygulanamayacağı yönünde karar aldı.

Kaşıkçı davasının başladığı günde dikkat çeken karar

resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayımladı.

Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

Yüksek nin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı bugün alınması ise dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı davasında, beşi idam talebiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün başlanmıştı.

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