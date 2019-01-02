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  • 02.01.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 20:35

Başkanı 5,6 milyar doları az buldu!

Başkanı , 'nın, ABD-Meksika sınırına örülecek yeni duvarın bedelini, ABD, ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşması üzerinden ödediğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, 'Meksika, duvarın bedelini ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması üzerinden ödüyor. Duvarın büyük bir kısmı zaten tamamen yenilendi ve inşa edildi. Çok iş yaptık. menfaatlerine nispeten Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 5,6 milyar dolar çok az bir miktar' açıklamasında bulundu.

Trump 5,6 milyar doları az buldu!

Trump, bütçeye konulması konusunda Kongre ile arasında anlaşmazlık yaratan ve bu yüzden federal hükümetin günlerdir kapalı kalmasına neden olan sınırına örülecek duvar hakkında Twitter'dan yeni bir iddia ortaya attı.

Kongrenin önemli isimleri ile gün içinde bir araya gelmesi beklenen Trump, duvara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Meksika, duvarın bedelini -Meksika- Ticaret Anlaşması üzerinden ödüyor. Duvarın büyük bir kısmı zaten tamamen yenilendi ve inşa edildi. Çok iş yaptık. menfaatlerine nispeten Temsilciler Meclisinin onayladığı 5,6 milyar dolar çok az bir miktar."

Trump daha önce de duvarın maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmiş ancak Meksika eski Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında, Başkan'ın, Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmıştı. Ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

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