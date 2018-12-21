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  • 21.12.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 11:03

'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon konusunda, son hazırlıklarını yaparken bölgeye sevkiyat devam ediyor. , operasyon öncesinde bölgede bildiri dağıttı.

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusunda bulunan terör yuvalarını temizlemeye yönelik harekat planı için son hazırlıklar yapılıyor.

Devamlı olarak bölgeye sevk edilen zırhlı birliklerin yanı sıra bölgede operasyon hazırlığı içinde bulunan da Fırat'ın doğusunda bildiri dağıttı.

MESAJ DAĞITILDI

ÖSO birliklerinin, Fırat'ın doğusunda bulunan sınır köylerinde harekat öncesinde, uyarı mesajı yayınladığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlanan mesajda, "Ya bizimle olacaksınız ya da ile helak olacaksınız" mesajı verildi.

İçerikte ayrıca ABD'nin, PKK'yı yalnız bırakmasına da yer mesajda " sizi yüzüstü bıraktı" ibaresine yer verildi.

"PKK'YI YOK EDECEĞİZ"
Operasyon konusunda sinyalleri kuvvetlendiren mesajda, PKK'ya yönelik sert ifadelere yer verildi. Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarda yürütülen kararlı mücadelenin burada da sürdürüleceği belirtilirken, "Bildiğimiz tüm değerler üzerine yemin ederiz ki PKK'yı yok edeceğiz" ifadesine yer verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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