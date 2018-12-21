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Kürt Şahinleri Fırat'ın doğusu için emir bekliyor

21 Aralık 2018, Cuma

Olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Özgür Suriye Ordusu da eşlik edecek. A Haber Ekibi ÖSO'ya bağlı ekiplerin Cerablus'taki tüneline girdi ve Kürt Şahinleri'ni görüntüledi.


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