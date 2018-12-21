Kürt Şahinleri Fırat'ın doğusu için emir bekliyor 21 Aralık 2018, Cuma

Olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Özgür Suriye Ordusu da eşlik edecek. A Haber Ekibi ÖSO'ya bağlı ekiplerin Cerablus'taki tüneline girdi ve Kürt Şahinleri'ni görüntüledi.