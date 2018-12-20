ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu, Suriye'den çekilme süreci başladı. Özellikle Fırat'ın doğusunda başlattığı geri dönüş, PKK'yı yalnızlığa terk etti. Bu durum teröristleri de korkuya itiyor.

ABD'nin bölgeden çekilmemesi için son kozlarını oynayan PKK, Kobani'de eylem yaptı.

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

PKK yanlısı eylemciler, Kobani'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse, yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde, TSK'nın öldürdüğü teröristler ile teröristbaşı Apo'nun da fotoğrafını taşıyan göstericiler, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için adeta yalvardı.

Sloganlar atarak üssün önüne kadar gelen göstericiler, ABD'yi ikna etmeye çalıştı.