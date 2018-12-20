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  • 20.12.2018 16:10
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 16:58

Terör örgütü 'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

'nin 'den çekilme kararı 'yı paniğe sevk etti. Masada, 'nin olası müdahale planı hazırda tutulurken, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için PKK'lılar eylem yaptı.

PKK, ABD'yi protesto ediyor

Başkanı 'ın duyurduğu, 'den çekilme süreci başladı. Özellikle Fırat'ın doğusunda başlattığı geri dönüş, 'yı yalnızlığa terk etti. Bu durum teröristleri de korkuya itiyor.

ABD'nin bölgeden çekilmemesi için son kozlarını oynayan PKK, Kobani'de eylem yaptı.

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

PKK yanlısı eylemciler, Kobani'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse, yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde, 'nın öldürdüğü teröristler ile teröristbaşı Apo'nun da fotoğrafını taşıyan göstericiler, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için adeta yalvardı.

Sloganlar atarak üssün önüne kadar gelen göstericiler, ABD'yi ikna etmeye çalıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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