



Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Toyohira ilçesindeki "Umi Sakura" isimli restoranda meydana gelen patlamanın, Hiragishi Tren İstasyonuna yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, biri ağır 40'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.