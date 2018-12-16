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  • 16.12.2018 17:52
  • Son Güncelleme: 16.12.2018 19:02

Son dakika: 'da bir restoranda : 40 yaralı

'nın Sapporo kentindeki bir restoranda meydana geldi. İlk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığı açıklandı.



Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Toyohira ilçesindeki "Umi Sakura" isimli restoranda meydana gelen patlamanın, Hiragishi Tren İstasyonuna yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, biri ağır 40'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

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