zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen dün ülke genelinde devam etti. Macron'un zamları geri çekmesi hatta indirim yapması, asgari ücreti yükseltmesi gibi birçok vaadini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs- Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı. İlk müdahale sonrası Champs- Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara yayılan gösteriler sırasında polis, zaman zaman biber gazı kullandı. Fransız medyasıGösteri nedeniyle Champs-ve çevresindeki mağaza ve restoran kepenklerini indirdi, çok sayıda metro hattı da kapatıldı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile onlarca zırhlı aracın koruduğu belirtildi.