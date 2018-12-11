Avrupa'daki ateş Budapeşte'ye sıçradı

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi NATO'ya alternatif olarak PESCO'yu yani kendi ordusunu kurmayı kararlaştırdı. PESCO için ilk çağrıyı Fransız Cumhurbaşkanı Macron yaptı. NATO ve dolayısıyla kendisine karşı bu oluşum Pentagon'u şoka uğrattı. Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris karıştı. Sarı Yelekliler adlı bir grup "akaryakıta getirilen ek vergiyi" bahane edip sokakları yaktı. Paris'in ardından Belçika, İngiltere ve İtalya'da da isyan başladı.
ALMANYA'DA TRENLER DURDU
İşte o ateş gösterileri finanse eden işadamı George Soros'un doğum yeri olan Macaristan'a da sıçradı. Başkent Budapeşte'de çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı. İşçiler, mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini açıkladı. Almanya'da ise maaşlarının iyileştirilmesini talep eden demiryolu çalışanları grev kararı aldı. Dün 4 saat boyunca iş bıraktı.
OHAL İLAN EDECEĞİM
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın. Tarihi bir dönüm noktasındayız, diyalogla çözeceğiz" dedi.
Sarı Yelekliler dün de Paris'in ortasından geçen Sen Nehri'nde ortaya çıktı. Kanoyla eylem yaptı!
ALMANYA'DA TRENLER DURDU
İşte o ateş gösterileri finanse eden işadamı George Soros'un doğum yeri olan Macaristan'a da sıçradı. Başkent Budapeşte'de çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı. İşçiler, mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini açıkladı. Almanya'da ise maaşlarının iyileştirilmesini talep eden demiryolu çalışanları grev kararı aldı. Dün 4 saat boyunca iş bıraktı.
OHAL İLAN EDECEĞİM
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın. Tarihi bir dönüm noktasındayız, diyalogla çözeceğiz" dedi.
Sarı Yelekliler dün de Paris'in ortasından geçen Sen Nehri'nde ortaya çıktı. Kanoyla eylem yaptı!
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