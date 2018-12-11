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Avrupa'daki ateş Budapeşte'ye sıçradı

Avrupa, ’ya karşı kendi sunu kurmaya kalktı. D düğmeye bastı. Soros’un örgütlediği “i” sokağa saldı. Göstericiler şimdi de Soros’un “İstenmeyen adam” ilan edildiği ’ın başkenti Budapeşte’de isyan başlattı!

Budapeste!
Avrupa Birliği'nin () 23 üyesi 'ya alternatif olarak PESCO'yu yani kendi sunu kurmayı kararlaştırdı. PESCO için ilk çağrıyı Fransız Cumhurbaşkanı Macron yaptı. NATO ve dolayısıyla kendisine karşı bu oluşum 'u şoka uğrattı. Bu gelişmelerin ardından ilk olarak 'nın başkenti karıştı. Sarı Yelekliler adlı bir grup "akaryakıta getirilen ek vergiyi" bahane edip sokakları yaktı. Paris'in ardından Belçika, İngiltere ve İtalya'da da isyan başladı.



ALMANYA'DA TRENLER DURDU
İşte o ateş gösterileri finanse eden işadamı 'un doğum yeri olan 'a da sıçradı. Başkent Budapeşte'de çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı. İşçiler, mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini açıkladı. 'da ise maaşlarının iyileştirilmesini talep eden demiryolu çalışanları grev kararı aldı. Dün 4 saat boyunca iş bıraktı.



OHAL İLAN EDECEĞİM
FRANSA , ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın. Tarihi bir dönüm noktasındayız, diyalogla çözeceğiz" dedi.



Sarı Yelekliler dün de Paris'in ortasından geçen Sen Nehri'nde ortaya çıktı. Kanoyla eylem yaptı!

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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