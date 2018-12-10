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  • 10.12.2018 22:10
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 22:28

Son dakika: Macron'dan sarı yeleklilerle ilgili açıklama: Ekonomik ve sosyal bir ilan edeceğim

Macron Sarı Yelekliler ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Macron, "Ekonomik ve sosyal bir ilan edeceğim." dedi.

Macrondan sarı yeleklilerle ilgili açıklama

Macron'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ekonomik ve sosyal bir ilan edeceğim.

Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Bu ekonomik ve sosyal bir hal ilanı. Fransa'da çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyorum.



Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum.

Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak.

Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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