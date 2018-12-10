Macron'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim.

Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Bu ekonomik ve sosyal bir hal ilanı. Fransa'da çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyorum.







Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesi talep ediyorum.





Ayda 2000 Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak.

Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var.