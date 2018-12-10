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  • 10.12.2018 16:51

Fransa'da ların bilançosu

Fransa’da "sarı yelekliler", hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen, başta olmak üzere ülke çapında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla 8 Aralık’ta sokaklara döküldü.

Fransada protestoların bilançosu

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, "sarı yelekliler"in cumartesi günkü gösterilerinde 136 bin kişi yer aldı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 binden fazla kişi karakollara götürüldü, bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

"Sarı yelekliler", hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen, başta olmak üzere ülke çapında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla dün sokaklara dökülmüştü.

Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, "Macron istifa" sloganları atmış, polisle zaman zaman gergin anlar yaşamıştı. Göstericiler, öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlatmış, çok sayıda aracı ateşe vermişti.

Polisle "sarı yelekliler"in zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere, tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edilmişti. Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmalamış ve çevreye zarar vermişti.

Ülkede birçok kentteki gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatılmıştı. lar nedeniyle Paris'te hayat durmuştu.

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