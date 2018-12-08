Fransa'daki "Sarı Yelekliler"in eylemleri giderek şiddetleniyor. Eylemlerin çıkış noktası olarak "zam ve vergileri" bahane eden grup Paris'i birbirine katmaya devam ediyor. Hükümetin zamları 2019 sonuna kadar geri almasına rağmen gösterilere devam eden grup bugün de Paris sokaklarında bir araya geldi. Polisin sert müdahalesi ve gözaltılar ile karşılaşan göstericiler, aynı sertlikle polise yanıt verdi.

EYLEMLERİN NEDENİ GERÇEKTEN ZAM VE VERGİLER Mİ?

Göstericiler eylemlerinin nedeninin hükümetin uyguladığı politikalar, zam ve vergilerin yükseltilmesi olduğunu iddia ediyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, G20 dönüşü yapılması planlanan zam ve vergi artışının askıya alındığını açıklamasına rağmen sokaklarda olmayı sürdüren eylemcilerin bu hareketi kafalarda soru işareti oluşmasına neden oluyor.

BAĞIMSIZ ORDU İSTEDİ, FRANSA KARIŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılı nedeniyle Paris'te toplanan liderler arasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump arasında gerginlik yaşanmıştı. Macron; Avrupa'nın ABD, Rusya ve Çin'den korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemiş ve Trump'ın tepkisi ile karşılaşmıştı.

Trump Macron'u sosyal medya hesabı üzerinden açıkça tehdit etmiş ve "NATO için ödeme yapın" mesajı vermişti. Trump attığı tweette "Emmanuel Macron ABD, Çin ve Rusya'ya karşı Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ancak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nı (başlatan) Almanya'ydı – Bu Fransa için nasıl sonuçlandı? ABD oraya gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın!" sözlerini söylemişti. Macron yaşanan bu gelişmelerin ardından geri adım atmadı. Trump'ın söylediği sözlere cevap veren Fransa lideri, ABD ile sadece müttefik olduklarının altını çizerek "Müttefik olmak demek, tabi devlet olmak demek değildir." diyerek Trump'ın tehditlerine karşılık vermişti.

Bu olayın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden Fransız sokaklarının karışması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Geçmişe baktığımızda; "Gezi olayları ve 15 Temmuz sürecinde Türkiye'nin başına gelen olayların bir benzeri bu kez Fransa'da mı yaşanıyor?" sorusu akıllara geldi.

Göreve ilk geldiğinde hakkında "Avrupa'nın kurtarıcısı" manşetleri atılan Macron, ABD ve NATO'ya karşı çıkmasının ardından şeytanlaştırılarak kamuoyuna bu şekilde sunulmaya başlandı.

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