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  • 07.12.2018 20:59

'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib'den 'a "ırkçı" suçlaması

Temsilciler Meclisi üyesi , söylem ve politikalarını eleştirdiği Başkanı Donald 'ın ırkçı olduğuna dair şüphesinin olmadığını belirtti. Tlaib: "Amerikan halkı bile çoğu zaman Trump'ın dan yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşılıyor ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyor"

Hiç şüphem yok Trump...

Temsilciler Meclisi üyesi , ABD Başkanı Donald 'ı ırkçılıkla suçladı.

ABD'de geçen ay yapılan ara lerde Temsilciler Meclisine giren iki kadın Müslüman siyasetçiden biri olan asıllı Tlaib, Trump ve politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

The Hill'e konuşan Tlaib, Trump'ın ırkçılığının politika ve söylemlerinden anlaşıldığını, onun ırkçı olduğundan bir şüphesi bulunmadığını söyledi.

Tlaib, Trump'ın ırkçı söylemlerinin kaynağını bilmediğini kaydederek, "Ancak Amerikan halkı bile çoğu zaman Trump'ın dan yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşılıyor ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyor." dedi.

BAŞKAN TRUMP İLE IRKÇILIK YÜKSELİŞTE
Trump'ın söylemlerinin ülke genelindeki ırkçı ve İslamofobik saldırıları arttırdığı görülürken, özellikle Demokrat kesimin Trump'a yönelik tepkileri artıyor.

"Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" sloganıyla 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ülkede beyaz Amerikalılar ile olmayanlar arasında "görünmez bir çizgi" çizmeye çalışmakla itham ediliyor ve özellikle göçmenler konusundaki söylemleriyle tepki çekiyor.

"ABD'de ırkçılığı hortlatmakla" suçlanan Trump'ın birçok seçim vaadinin ve göreve geldikten sonra aldığı bazı kararların ülkedeki kimi kesimleri ayrımcılığa maruz bıraktığı ifade ediliyor.

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