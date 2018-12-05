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  • 05.12.2018 15:10
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 15:22

Putin, 'ye resti çekti

Devlet Başkanı Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () çekileceğini duyuran hakkında konuştu.

Putin, ABDye resti çekti

'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () ayrılmakla tehdit etmesi ve 'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerinin belirtilmesi üzerine Putin'den kritik açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi halinde Rusya'nın karşılık vereceğini söyledi.

ABD ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, " Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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