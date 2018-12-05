ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmakla tehdit etmesi ve Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerinin belirtilmesi üzerine Putin'den kritik açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi halinde Rusya'nın karşılık vereceğini söyledi.

ABD ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, " Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.