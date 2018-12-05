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  • 05.12.2018 11:08
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 11:09

Son dakika... Rusya'dan kritik açıklama: Saldırıya hazırlanıyorlar!

Rusya Dışişler Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal ettiği iddiasının dayanağı olmadığını, ayrıca Kiev’in Donbass’a saldırı amaçlı birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Rusya duyurdu: Saldırıya hazırlanıyorlar!

Zaharova, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Gürültüden bir perdenin arkasında, Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Donbass'ta yeni bir provokasyon hazırlama niyetini saklamaya yönelik bir kılıf, kamuflaj olarak nitelendirdi.

Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal ettiği iddiasının dayanağı olmadığını söyledi.

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