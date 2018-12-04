Kaçık toplum vakfı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Ordusu (PESCO) ile kendilerini ABD'den koruyacaklarını açıkladı. NATO'ya karşı gelmenin cezası ise ağırdı. Faturayı George Soros yazdı.
Sarı Yelekliler diye organize edilen göstericiler Fransa'yı yaktı. Şanzelize'deki Christian Dior, Prada, Louis Vuitton, Channel gibi dev markalar bu ateşten nasibini aldı.
Kaos tetikçisi Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu George Soros, bu kez Fransa'da düğmeye bastı. Ülkede akaryakıt zamları bahanesiyle örgütlenen "Sarı Yelekliler" sokağa aktı. 17 Kasım'dan beri Paris sokaklarını savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler, lüks mağazaların bulunduğu Şanzelize Caddesi'ne konuşlandı. Dünyaca ünlü Louis Vuitton ve Dior mağazalarını yağmalayan göstericiler, ATM'leri de patlattı. Bölgede kontrolünü kaybeden polis, göstericilere orantısız güç kullandı. Çatışmalar devam ederken, gözaltı sayısı bin 500'e ulaştı.
SİPARİŞLERİ KATLANDI
İsyan ateşi liselere de sıçradı. Ülke genelinde 100'den fazla lisede Macron karşıtı eylem yapıldı. Binlerce öğrenci çöp bidonlarını ve çok sayıda aracı yaktı. Eylemcilerin giydiği sarı yelek satışları ise patladı. Amazon sitesi üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında artış yaşandı. Fırsatçılar da tek tek ortaya çıktı. Artan talep nedeniyle, Fransa'da araçlarda bulundurulması zorunlu olan sarı yelek fiyatları arttı. Sarı yelek fiyatlarına yüzde 22 zam yapıldı.
SARI VUITTON
Sarı yeleklere yapılan zamlar, sosyal medyada farklı bir şekilde yorumlandı. Louis Vuitton logosuyla tasarlanan eylem yeleği, herkesi güldürmeyi başardı.
EYVAH EYVAH!
Avrupa basını, Paris'teki gösterileri görmezden geldi. Fransa'nın önde gelen isimleri de eylemleri gölgeledi! Fransa'nın en güzel ikinci kızı seçilen Eva Colas (21), "Sarı Yelekliler" isyanını es geçti. Eylemlerin başlama noktası olan Paris'teki Zafer Takı'nın önünde pozlar veren Fransız güzel, eylemlerle ilgili tek kelime etmedi. Bu durum Fransız halkının tepkisini çekti.
Paris'te başlayan olaylar kısa sürede AB'nin başkenti Brüksel ve Amsterdam'a da sıçradı.
DEV MARKALARI YAĞMALADILAR
Sarı Yeleklilerin lideri Fabrice Schlegel, Açık Toplum Vakfı'nın eski bir üyesiydi.
Sarı Yelekliler diye organize edilen göstericiler Fransa'yı yaktı. Şanzelize'deki Christian Dior, Prada, Louis Vuitton, Channel gibi dev markalar bu ateşten nasibini aldı.
Kaos tetikçisi Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu George Soros, bu kez Fransa'da düğmeye bastı. Ülkede akaryakıt zamları bahanesiyle örgütlenen "Sarı Yelekliler" sokağa aktı. 17 Kasım'dan beri Paris sokaklarını savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler, lüks mağazaların bulunduğu Şanzelize Caddesi'ne konuşlandı. Dünyaca ünlü Louis Vuitton ve Dior mağazalarını yağmalayan göstericiler, ATM'leri de patlattı. Bölgede kontrolünü kaybeden polis, göstericilere orantısız güç kullandı. Çatışmalar devam ederken, gözaltı sayısı bin 500'e ulaştı.
SİPARİŞLERİ KATLANDI
İsyan ateşi liselere de sıçradı. Ülke genelinde 100'den fazla lisede Macron karşıtı eylem yapıldı. Binlerce öğrenci çöp bidonlarını ve çok sayıda aracı yaktı. Eylemcilerin giydiği sarı yelek satışları ise patladı. Amazon sitesi üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında artış yaşandı. Fırsatçılar da tek tek ortaya çıktı. Artan talep nedeniyle, Fransa'da araçlarda bulundurulması zorunlu olan sarı yelek fiyatları arttı. Sarı yelek fiyatlarına yüzde 22 zam yapıldı.
SARI VUITTON
Sarı yeleklere yapılan zamlar, sosyal medyada farklı bir şekilde yorumlandı. Louis Vuitton logosuyla tasarlanan eylem yeleği, herkesi güldürmeyi başardı.
EYVAH EYVAH!
Avrupa basını, Paris'teki gösterileri görmezden geldi. Fransa'nın önde gelen isimleri de eylemleri gölgeledi! Fransa'nın en güzel ikinci kızı seçilen Eva Colas (21), "Sarı Yelekliler" isyanını es geçti. Eylemlerin başlama noktası olan Paris'teki Zafer Takı'nın önünde pozlar veren Fransız güzel, eylemlerle ilgili tek kelime etmedi. Bu durum Fransız halkının tepkisini çekti.
Paris'te başlayan olaylar kısa sürede AB'nin başkenti Brüksel ve Amsterdam'a da sıçradı.
DEV MARKALARI YAĞMALADILAR
Sarı Yeleklilerin lideri Fabrice Schlegel, Açık Toplum Vakfı'nın eski bir üyesiydi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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