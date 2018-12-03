Bugünkü
Takvim

'ın ve eşi 'le buluştuğu iddia edildi

ve eşi ’in ile gizlice buluştuğu iddia edildi.

Gizli buluşma
Arjantin'de gerçekleşen G-20 Zirvesi'nde Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme yapamadı. Ancak Prens ile yakın arkadaşı Jarod Kushner ve Ivanka Trump'ın gizlice buluştuğu iddia edildi. Arjantinli savcıların olası bir soruşturma ihtimali nedeniyle 'te rezervasyon yaptırdığı otelde kalmayan ve Büyükelçiliği'nde kalan Prens, G-20 programı dışında buradan çıkmamıştı. İddiaya göre Ivanka Trump ve prensin yakın arkadaşı Jarod Kushner, elçiliği ziyaret ederek Muhammed bin Selman'la görüştü. Görüşmede çiftin, Prens'e moral verdiği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPrens Selman'ın Ivanka Trump ve eşi Jarod Kushner'le buluştuğu iddia edildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar