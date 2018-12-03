Arjantin'de gerçekleşen G-20 Zirvesi'nde Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme yapamadı. Ancak Prens ile yakın arkadaşı Jarod Kushner ve Ivanka Trump'ın gizlice buluştuğu iddia edildi. Arjantinli savcıların olası bir soruşturma ihtimali nedeniyle Buenos Aires'te rezervasyon yaptırdığı otelde kalmayan ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde kalan Prens, G-20 programı dışında buradan çıkmamıştı. İddiaya göre Ivanka Trump ve prensin yakın arkadaşı Jarod Kushner, elçiliği ziyaret ederek Muhammed bin Selman'la görüştü. Görüşmede çiftin, Prens'e moral verdiği öğrenildi.
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