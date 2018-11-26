Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

ABD ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da Mayıs 2017'de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çeken yetkililer, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti.