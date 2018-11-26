Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

Trump'ın damadı, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş
Amerikan ABC News, Başkan Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamlarının şişirilmesini istediğini iddia etti. Kaynaklar, 110 milyar dolarlık silah satışı konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çekerek, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti. İki ülke arasında imzalanan belgenin fotoğrafını ele geçiren ABC, söz konusu anlaşmanın hukuki bağlayıcılığının çok zayıf olduğuna dikkati çekti.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 23:29:52 Güncelleme: 23:32:23
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istediği iddia edildi.
Amerikan ABC News'in 2 ABD'li yetkili ve 3 eski Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamları Kushner'in talimatıyla yüksek gösterildi.
ABD ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da Mayıs 2017'de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çeken yetkililer, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti.
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