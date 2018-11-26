Trump'ın damadı, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

Amerikan ABC News, Başkan Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamlarının şişirilmesini istediğini iddia etti. Kaynaklar, 110 milyar dolarlık silah satışı konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çekerek, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti. İki ülke arasında imzalanan belgenin fotoğrafını ele geçiren ABC, söz konusu anlaşmanın hukuki bağlayıcılığının çok zayıf olduğuna dikkati çekti.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 23:29:52 Güncelleme: 23:32:23
Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istediği iddia edildi.

Amerikan ABC News'in 2 ABD'li yetkili ve 3 eski Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamları Kushner'in talimatıyla yüksek gösterildi.

Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

Kushner'ın rakamların şişirilmesi için Dışişleri ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) baskı yaptığına işaret eden yetkililer, Savunma Bakanı Jim Mattis'in de Kushner'ın bu konudaki çabalarını desteklediğini belirtti.

Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

Kaynaklar, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kısa süre önce, Mayıs 2017'de ulusal güvenlik konseyi toplantısında Kushner'ın "Suudi Arabistan'a olabildiğince çok silah satmalıyız." dediğini aktardı.

Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

ASIL TALEP 14,5 MİLYAR DOLARMIŞ
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığının aslında Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda sadece yaklaşık 15 milyar dolarlık bir talep olduğunu, bu rakamın nasıl artırılacağı konusunda Kushner ile istişarede bulundukları kaydedildi.

Trumpın damadı, ABDnin Suudi Arabistana silah satışı rakamlarının şişirilmesini istemiş

ABD ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da Mayıs 2017'de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çeken yetkililer, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti.

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