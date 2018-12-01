Avrupa’nın başkenti yanıyor

Avrupa Birliği'nin merkezinin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Fransa'da olduğu gibi "Sarı Yelekliler"in protestoları başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce 'Sarı Yelekli protesto' düzenledi. Akaryakıta yapılan zamları protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi. Çevreye zarar veren birçok gösterici gözaltına alındı.
Fransa'da başlayan Sarı Yelekli protestoları Belçika'da Brüksel ve Hollanda'da Amsterdam'a da sıçradı.
Fransa'da başlayan Sarı Yelekli protestoları Belçika'da Brüksel ve Hollanda'da Amsterdam'a da sıçradı.
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