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Avrupa’nın başkenti yanıyor

Avrupa’nın başkenti yanıyor
Avrupa Birliği'nin merkezinin bulunduğu 'nın başkenti 'de de 'da olduğu gibi "ler"in ları başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce 'Sarı Yelekli protesto' düzenledi. Akaryakıta yapılan zamları protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi. Çevreye zarar veren birçok gösterici gözaltına alındı.



Fransa'da başlayan Sarı Yelekli protestoları Belçika'da Brüksel ve 'da Amsterdam'a da sıçradı.

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