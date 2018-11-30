"Sarı yelekliler"in protestosu Brüksel'e sıçradı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı. Brüksel Belediye başkanı protestoların yasaklandığı, gösterilere devam edenlerin gözaltına alınacağını açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma, 19:18:27 Güncelleme: 19:32:45
Sarı yeleklilerin protestosu Brüksele sıçradı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı.

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Sarı yeleklilerin protestosu Brüksele sıçradı

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce sarı yelekli protesto düzenledi.

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Sarı yeleklilerin protestosu Brüksele sıçradı

Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi.

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Sarı yeleklilerin protestosu Brüksele sıçradı

Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı. Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan sarı yelekliler, polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı.

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Sarı yeleklilerin protestosu Brüksele sıçradı

Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel'deki ana yollar da kesintiye uğradı.

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