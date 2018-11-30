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  • 30.11.2018 20:15

li diplomatı Devlet Başkanı Jinping sandı

Aylardır G-20’ye hazırlanan Arjantin'de Devlet Başkanını bekleyen , uçağından inen Çinli bir diplomatı Devlet Başkanı sandı. Çin milli marşını çalmaya başlayan askeri bando diplomatın Jinping olmadığı anlaşılınca marş yarıda kesildi.




Devlet Başkanı , G-20 Zirvesi'ne katılmak için 'e iniş yaptı. Fakat Jinping'i taşıyan uçaktan ilk inen Çinli bir diplomat olunca kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Çinli diplomatı Jinping sanan Arjantin su bir anda Çin milli marşını çalmaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra marş durdu, ortalığı bir anda sessizlik bürüdü. Kafası karışan askerler, bir diplomat için milli marş çaldıklarını anladı. Dakikalar sonra devlet başkanı için müzik yeniden başladı. Bu arada Çin liderini karşılamak için kortejde olması gereken Jujuy Eyaleti Valisi Gerardo Morales de yerini alabildi.

​MACRON, SARI YELEKLİ GÖREVLİNİN ELİNİ SIKMIŞTI
Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte uçaktan inerken, kırmızı halıda kendilerini herhangi bir resmi görevli beklemiyordu. Hatta Macron, adeta Fransa'yı birbirine katan Sarı Yelekler'e atıf da yapan sarı yelek giymiş bir uçuş görevlisinin elini sıkmak zorunda kalmıştı.
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