Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.11.2018 15:24
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 15:38

lı vekilden Başkan Erdoğan'a övgü

lı milletvekili Seyyid Cevad Sadatinejad, 'ın yaptırımları karşısındaki tutumuna övgüde bulundu.

İrandan Başkan Erdoğana övgü

Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan milletvekili Sadatinejad, ülkedeki ekonomik durumla ilgili halka doğru bilgi vermenin önemini vurguladı.

yönetiminin İran'a yaptırımlarla birlikte ekonomik savaş başlattığını öne süren Sadatinejad, İran Hasan Ruhani ve yetkililerin ekonomi konusunda halkı bilgilendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İran'da hiç kimse kurlarındaki artışla ilgili halkla konuşmadı. Halk doğru şekilde bilgilendirilmezse düşmanlar sizin yerinize halka yanıltıcı bilgiler sunar."

Cumhurbaşkanı 'ın ABD yaptırımları karşısındaki tutumunu örnek gösteren Sadatinejad, "Erdoğan, yaptırım şartlarında halkına durumu açıklayarak döviz kurlarındaki dalgalanmaların nelere sebep olacağını ve beklentilerini halka iletti." ifadelerini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİranlı vekilden Başkan Erdoğan'a övgü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar