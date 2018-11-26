Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Kendisiyle irtibat kesildi. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik tim tarafından katledildiği belirtildi.
İLGİNÇ BULUŞMA!
Olayla ilgili Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı cinayet soruşturmasına girdi. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in ise cinayet sonrası Lübnan'dan 4 kişilik ekip gönderip Kaşıkçı delillerini ortadan kaldırdığı belirtildi. Prens Selman, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Birleşik Arap Emirlileri'ne gitti. Prens Bin Zayed'in ağabeyi Abdullah bin Zayed'e ait olan Pelorus yatında düzenlediği partide eğlendi. Davette ilginç bir ismin daha olduğu öğrenildi. Cemal Kaşıkçı'nın yeğeni Muhammed Kaşıkçı da partiye gitti. Muhammed Kaşıkçı'nın her iki Prens'le de yakın temas içinde olduğu belirtildi.
O DA GAZETECİ
Muhammed Kaşıkçı'nın Riyad'da gazetecilik yaptığı öğrenildi. Yeğen Kaşıkçı yata geçmeden önce de Prens Selman ile Yas Limanı'nda yemek yedi.
MEVLÜT YÜKSEL
İLGİNÇ BULUŞMA!
Olayla ilgili Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı cinayet soruşturmasına girdi. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in ise cinayet sonrası Lübnan'dan 4 kişilik ekip gönderip Kaşıkçı delillerini ortadan kaldırdığı belirtildi. Prens Selman, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Birleşik Arap Emirlileri'ne gitti. Prens Bin Zayed'in ağabeyi Abdullah bin Zayed'e ait olan Pelorus yatında düzenlediği partide eğlendi. Davette ilginç bir ismin daha olduğu öğrenildi. Cemal Kaşıkçı'nın yeğeni Muhammed Kaşıkçı da partiye gitti. Muhammed Kaşıkçı'nın her iki Prens'le de yakın temas içinde olduğu belirtildi.
O DA GAZETECİ
Muhammed Kaşıkçı'nın Riyad'da gazetecilik yaptığı öğrenildi. Yeğen Kaşıkçı yata geçmeden önce de Prens Selman ile Yas Limanı'nda yemek yedi.
MEVLÜT YÜKSEL
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