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'ın yat partisinde Kaşıkçı'nın yeğeni de vardı

Abu Dabi Muhammed bin Zayed, darbesine para yağdırdı. Cemal Kaşıkcı inin failleri arasında yer aldı. Şimdi de Muhammed Bin Selman ile ağabeyinin yatında parti yaptı. İçkileri dikip dansa kalktı. Eğlenceye katılanlar arasında Kaşıkçı'nın yeğeni de vardı!

Veliyat prens!
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de 'daki Başkonsolosluğu'na girdi. Kendisiyle irtibat kesildi. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik tim tarafından katledildiği belirtildi.



İLGİNÇ BULUŞMA!
Olayla ilgili Veliaht 'ın yakınındaki isimlerin adı soruşturmasına girdi. Abu Dabi Muhammed Bin Zayed'in ise cinayet sonrası 'dan 4 kişilik ekip gönderip Kaşıkçı delillerini ortadan kaldırdığı belirtildi. Prens Selman, Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Birleşik Arap Emirlileri'ne gitti. Prens Bin Zayed'in ağabeyi Abdullah bin Zayed'e ait olan Pelorus yatında düzenlediği partide eğlendi. Davette ilginç bir ismin daha olduğu öğrenildi. Cemal Kaşıkçı'nın yeğeni da partiye gitti. Muhammed Kaşıkçı'nın her iki Prens'le de yakın temas içinde olduğu belirtildi.



O DA GAZETECİ
Muhammed Kaşıkçı'nın Riyad'da gazetecilik yaptığı öğrenildi. Yeğen Kaşıkçı yata geçmeden önce de Prens Selman ile Yas Limanı'nda yemek yedi.



MEVLÜT YÜKSEL

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