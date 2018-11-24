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  • 24.11.2018 17:47
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 18:00

Son dakika: krizi sona erdi! ve anlaştı

Başbakanı Sanchez, anlaşmasında ile konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İki ülke anlaştı! Kriz sona erdi

Başbakanı Pedro Sanchez, anlaşması kapsamında ile konusunda uzlaştıklarını ve günü 'de düzenlenecek Brexit Zirvesi'nde olumsuz yönde oy kullanmayacaklarını açıkladı.

BREXIT ZİRVESİ

Avrupa Birliği'nin 27 lideri, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek, uzlaşılan anlaşmayı ve siyasi deklarasyonu imzalamak için 25 Kasım Pazar günü Brüksel'de bir araya gelecek.

CEBELİTARIK SORUNU

'nin "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

İspanya, bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere ise Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını belirtiyor. Aynı şekilde İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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